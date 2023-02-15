В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити

Полиция США арестовала по меньшей мере трех подозреваемых в причастности к организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Полиция США арестовала по меньшей мере трех подозреваемых в причастности к организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times , задержаны американский предприниматель венесуэльского происхождения Антонио Интриаго, гражданин США колумбийского происхождения Арканхель Претель Ортис и американец Уолтер Веинтемилья. Подозреваемые являются владельцами охранного предприятия в Южной Флориде, которое, по предварительной версии, наняло около 20 бывших колумбийских военных, участвовавших в нападении на резиденцию главы государства. Веинтемилья, в частности, предоставил компании $172 тыс. на финансирование операции.

Всего на территории США под стражей находятся 10 обвиняемых в организации убийства Моиза. 7 июля 2021 года он был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила жена президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.