В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити

Полиция США арестовала по меньшей мере трех подозреваемых в причастности к организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.
Как передает Report со ссылкой на газету
Всего на территории США под стражей находятся 10 обвиняемых в организации убийства Моиза. 7 июля 2021 года он был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила жена президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.