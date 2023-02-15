О нас

В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити

В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити Полиция США арестовала по меньшей мере трех подозреваемых в причастности к организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 00:34
В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити

Полиция США арестовала по меньшей мере трех подозреваемых в причастности к организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, задержаны американский предприниматель венесуэльского происхождения Антонио Интриаго, гражданин США колумбийского происхождения Арканхель Претель Ортис и американец Уолтер Веинтемилья. Подозреваемые являются владельцами охранного предприятия в Южной Флориде, которое, по предварительной версии, наняло около 20 бывших колумбийских военных, участвовавших в нападении на резиденцию главы государства. Веинтемилья, в частности, предоставил компании $172 тыс. на финансирование операции.

Всего на территории США под стражей находятся 10 обвиняемых в организации убийства Моиза. 7 июля 2021 года он был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила жена президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi