В США арестовали почти 700 человек по подозрению в угрозе безопасности

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 680 человек, представляющих угрозу для страны, 75% среди них являются иностранцами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Джона Келли.

"Сотрудники ICE в районе Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Сан-Антонио и Нью-Йорка арестовали более 680 человек, которые представляют угрозу для общественной безопасности, безопасности границ и целостности иммиграционной системы нашей страны. Среди арестованных около 75% являются иностранными преступниками", — говорится в заявлении Келли.

По его словам, задержания были проведены в ходе серии операций правоохранительных органов по всей стране на прошлой неделе.