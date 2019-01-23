В США арестовали планировавших атаку на мусульманский посёлок мужчин - ВИДЕО - ФОТО

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В американском городе Рочестер арестованы трое мужчин в возрасте 18-20 лет и 16-летний подросток, которые обвиняются в подготовке нападения на мусульманский посёлок Исламберг в штате Нью-Йорк.
Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал WHEC.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков обнаружили у подозреваемых несколько самодельных взрывных устройств.
Мужчинам предъявили обвинения по статьям о заговоре и хранении оружия.
Anar TağıyevАвтор новости