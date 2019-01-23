В США арестовали планировавших атаку на мусульманский посёлок мужчин - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В американском городе Рочестер арестованы трое мужчин в возрасте 18-20 лет и 16-летний подросток, которые обвиняются в подготовке нападения на мусульманский посёлок Исламберг в штате Нью-Йорк.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал WHEC.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков обнаружили у подозреваемых несколько самодельных взрывных устройств.

Мужчинам предъявили обвинения по статьям о заговоре и хранении оружия.