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    В США арестовали планировавших атаку на мусульманский посёлок мужчин - ВИДЕО - ФОТО

    В американском городе Рочестер арестованы трое мужчин и 16-летний подросток, которые обвиняются в подготовке нападения на мусульманский посёлок

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В американском городе Рочестер арестованы трое мужчин в возрасте 18-20 лет и 16-летний подросток, которые обвиняются в подготовке нападения на мусульманский посёлок Исламберг в штате Нью-Йорк.

    Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал WHEC.

    Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков обнаружили у подозреваемых несколько самодельных взрывных устройств.

    Мужчинам предъявили обвинения по статьям о заговоре и хранении оружия.

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