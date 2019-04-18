В США арестовали кандидата в президенты Гватемалы за сговор с наркокартелем

Кандидат в президенты Гватемалы задержан в Майами по обвинениям в сговоре о поставках наркотиков в США, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил минюст США.

"Кандидат в президенты Гватемалы обвиняется в сговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты и связанных с этим преступлениях с применением огнестрельного оружия", - информирует ведомство.

"Марио Амилкар Эстрада Орельяна пытался привлечь деньги для своей кампании от наркокартелей в обмен на государственную поддержку Гватемалой поставок кокаина в Соединенные Штаты", - добавляется в сообщении ведомства.