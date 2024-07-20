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В США арестовали известного YouTube-блогера

В США арестовали известного YouTube-блогера В США арестовали популярного YouTube-блогера Антонио Джинестри, более известного как Squeeze.benz.
Другие страны
20 июля 2024 г. 03:21
В США арестовали известного YouTube-блогера

В США арестовали популярного YouTube-блогера Антонио Джинестри, более известного как Squeeze.benz.

Как передает Report, об этом сообщает NBC New York.

19-летнему Джинестри было предъявлено обвинение в серии краж со взломом. По версии следствия, блогер вместе с сообщниками проникал в частные помещения в штате Нью-Джерси и похищал чужое имущество.

Отмечается, что блогер, обвиняемый в совершении многочисленных краж, прославился в сети благодаря видео, где он издевается над полицейскими и ездит на большой скорости по улицам. На YouTube-канал Джинестри подписано 422 тысячи пользователей, а его ролики набирают по одному миллиону просмотров.

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