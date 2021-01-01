В США арестовали испортившего сотни доз вакцины медика

Полиция американского штата Висконсин арестовала работника медицинского центра в США, который умышленно испортил партию вакцины от коронавирусной инфекции

Полиция американского штата Висконсин арестовала работника медицинского центра в США, который умышленно испортил партию вакцины от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WBAY.

Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника примерно 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули медику обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материальном ущербе, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Отмечается, что своими действиям фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие лекарственные препараты. Позже он сознался, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.