О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США арестовали испортившего сотни доз вакцины медика

В США арестовали испортившего сотни доз вакцины медика Полиция американского штата Висконсин арестовала работника медицинского центра в США, который умышленно испортил партию вакцины от коронавирусной инфекции
Другие страны
1 января 2021 г. 07:22
В США арестовали испортившего сотни доз вакцины медика

Полиция американского штата Висконсин арестовала работника медицинского центра в США, который умышленно испортил партию вакцины от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WBAY.

Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника примерно 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули медику обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материальном ущербе, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Отмечается, что своими действиям фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие лекарственные препараты. Позже он сознался, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
25 декабря 2020 г. 12:22
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi