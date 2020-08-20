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В США арестовали экс-помощника Трампа

В США арестовали экс-помощника Трампа Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, был арестован на лодке близ побережья штата Коннектикут.
Другие страны
20 августа 2020 г. 21:58
В США арестовали экс-помощника Трампа
Стивен Бэннон

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, был арестован на лодке близ побережья штата Коннектикут.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, арест был произведен в Атлантическом океане около береговой линии Коннектикута. Министерство юстиции США было заранее поставлено в известность о решении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявить Бэннону и еще трем лицам обвинения в мошенничестве и присвоении добровольных пожертвований на строительство участка стены на американо-мексиканской границе.

В Минюсте телекомпании заявили, что дело экс-помощника Дональда Трампа не связано с решением министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра освободить в июне от занимаемой должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана. Берман, который занимался делом помощников личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, на своей странице в Twitter заявил о том, что был без предварительного уведомления снят с должности прокурора и узнал об этом решении из сообщения для печати.

Под стражу были взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение крупных средств из более 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall ("Мы строим стену")". Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более 350 тыс. долларов, Бэннон - сотен тысяч долларов.

Их дела рассматриваются в суде Южного округа Нью-Йорка. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам - электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

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