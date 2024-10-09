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В США арестовали афганца, планировавшего теракт в день выборов

В США арестовали афганца, планировавшего теракт в день выборов Правоохранительные органы США задержали в штате Оклахома гражданина Афганистана, который намеревался устроить террористический акт в день всеобщих выборов 5 ноября.
Другие страны
9 октября 2024 г. 05:41
В США арестовали афганца, планировавшего теракт в день выборов

Федеральное бюро расследований США задержало в штате Оклахома гражданина Афганистана, который намеревался устроить террористический акт в день всеобщих выборов 5 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает министерство юстиции США.

Согласно информации, 27-летний Назир Ахмад Таухеди, въехавший в США в сентябре 2021 года по иммиграционной визе, вступил в преступный сговор, пытаясь предоставить материальную помощь террористической группировке ИГИЛ. Он с помощью огнестрельного оружия намеревался совершить террористический акт на территории США.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей уточнил, что террористический акт Таухеди планировал совершить в день всеобщих выборов 5 ноября.

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