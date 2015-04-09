​В США арестовали 976 членов преступных группировок

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Почти тысяча членов 239 банд были арестованы по всей территории Соединенных Штатов в ходе операции, которой руководили сотрудники иммиграционно-таможенной службы.

Как передает Report, эта массовая облава под кодовым названием "Project Wildfire" была проведена с целью задержания членов преступных группировок, действующих одновременно в нескольких странах.

В ходе этой операции, которая проводилась с 23 февраля по 31 марта, в сети правоохранителей попались 976 членов преступных группировок в 282 городах. Большинство этих людей – граждане США, но есть также 199 граждан 18 других государств Южной и Центральной Америки, Азии, Африки, Европы и Карибского региона.

Из всех арестованных 913 предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, 63 человека задержаны за нарушение иммиграционного законодательства, 650 арестованных ранее судимы за совершение преступлений, связанных с насилием.

Агенты также захватили 82 единиц огнестрельного оружия, несколько килограммов незаконных наркотиков, почти 400 тыс. долларов, фальшивые товары и пять автотранспортных средств.

С тех пор как в 2005 году американские власти начали операцию "Community Shield", правоохранительными органами арестованы более 36 тыс. членов 2 600 уличных банд.