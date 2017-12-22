Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В США арестовали 50 человек за продажу оружия и наркотиков в Facebook.

Как передает Report, об этом сообщает газета Chicago Tribune.

По данным, инцидент произошел в городе Чикаго.

Сотрудникам правопорядка удалось выйти на злоумышленников через заказ на покупку оружия и наркотиков почти на 50 тысяч долларов. 18 из задержанных оказались в розыске.

Не исключено, что подозреваемые входят в состав организованной группировки, промышляющей сбытом наркотических препаратов и контрабандой оружия.