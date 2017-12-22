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    В США арестовали 50 человек за продажу оружия и наркотиков в Facebook

    Инцидент произошел в городе Чикаго

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В США арестовали 50 человек за продажу оружия и наркотиков в Facebook.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Chicago Tribune.

    По данным, инцидент произошел в городе Чикаго.

    Сотрудникам правопорядка удалось выйти на злоумышленников через заказ на покупку оружия и наркотиков почти на 50 тысяч долларов. 18 из задержанных оказались в розыске.

    Не исключено, что подозреваемые входят в состав организованной группировки, промышляющей сбытом наркотических препаратов и контрабандой оружия.

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