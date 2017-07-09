В США арестовали 23 человек при разгоне митинга Ку-клукс-клана

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Более 20 человек были арестованы в субботу в штате Вирджиния при разгоне митинга ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

По ее информации, митинг проходил в городе Шарлотсвилл с населением 50 тысяч жителей. Около тысячи демонстрантов митинговали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870). Несколько десятков участников акции были одеты в белые мантии и колпаки, традиционную одежду организации, а также выкрикивали расистские лозунги.

По данным газеты The Washington Post, ряд протестующих планировал прийти на митинг с оружием, что, по их мнению, является "доказательством того, что они живут в свободном штате".