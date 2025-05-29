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В США апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о торговых пошлинах

В США апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о торговых пошлинах Апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин.
Другие страны
29 мая 2025 г. 23:40

Апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин.

Как сообщает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства", - говорится в решении суда.

Сегодня Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией Трампа пошлин на товары из КНР, сочтя их незаконными, следует из обнародованного постановления суда. Днем ранее Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий.

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