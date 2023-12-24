В США анонсировали расследование против агентства ООН из-за ХАМАС

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за "предполагаемых связей" с радикальной группировкой ХАМАС.

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН из-за "предполагаемых связей" с радикальной группировкой ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Post, комитет планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН (БАПОР), которое занимается помощью палестинским беженцам.

Член палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса сообщил изданию, что существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС.

"Существует множество свидетельств тревожных связей между БАПОР и ХАМАС, и они гораздо глубже, чем предполагалось… Теперь конгресс должен расследовать и раскрыть масштабы того, что БАПОР знало, что оно делало и что оно может скрывать от мира", - сказал Исса.