О нас

В США анонсировали расследование против агентства ООН из-за ХАМАС

В США анонсировали расследование против агентства ООН из-за ХАМАС Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за "предполагаемых связей" с радикальной группировкой ХАМАС.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 10:25
В США анонсировали расследование против агентства ООН из-за ХАМАС

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН из-за "предполагаемых связей" с радикальной группировкой ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Post, комитет планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН (БАПОР), которое занимается помощью палестинским беженцам.

Член палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса сообщил изданию, что существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС.

"Существует множество свидетельств тревожных связей между БАПОР и ХАМАС, и они гораздо глубже, чем предполагалось… Теперь конгресс должен расследовать и раскрыть масштабы того, что БАПОР знало, что оно делало и что оно может скрывать от мира", - сказал Исса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Новый посол Албании в Британии оказался нелегальным мигрантом
Новый посол Албании в Британии оказался нелегальным мигрантом
24 декабря 2023 г. 10:12
В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе
В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе
24 декабря 2023 г. 09:23
Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения
Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения
24 декабря 2023 г. 08:57
В Бразилии пять человек, включая ребенка, погибли при крушении самолета
В Бразилии пять человек, включая ребенка, погибли при крушении самолета
24 декабря 2023 г. 08:25
У берегов Чили произошло сильное землетрясение
У берегов Чили произошло сильное землетрясение
24 декабря 2023 г. 08:13
Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в период Рождества
Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в период Рождества
24 декабря 2023 г. 07:57
Ракета Alpha вывела американский оборонный спутник на неправильную орбиту
Ракета Alpha вывела американский оборонный спутник на неправильную орбиту
24 декабря 2023 г. 06:48
Армия Израиля ликвидировала ответственного за поставки оружия члена ХАМАС
Армия Израиля ликвидировала ответственного за поставки оружия члена ХАМАС
24 декабря 2023 г. 06:09
У берегов Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
24 декабря 2023 г. 05:36
В Никарагуа в ДТП с автобусом погибли 16 человек
В Никарагуа в ДТП с автобусом погибли 16 человек
24 декабря 2023 г. 05:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi