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В США анонсировали модернизированную версию вертолетов Apache

В США анонсировали модернизированную версию вертолетов Apache Американская компания Boeing анонсировала создание модернизированной версии ударного вертолета AH-64 Apache.
Другие страны
12 октября 2022 г. 04:38
В США анонсировали модернизированную версию вертолетов Apache
Hovering Helicopter

Американская компания Boeing анонсировала создание модернизированной версии ударного вертолета AH-64 Apache.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, улучшенный вариант машины сможет нести больше вооружения.

Производитель заявляет, что модернизированный AH-64 получит усовершенствованную трансмиссию, которая увеличит максимальную скорость и дальность полета вертолета. Построенный на основе AH-64E Apache Guardian V6 вертолет получит дополнительные точки подвески вооружения.

Новая пусковая установка M310 с контейнерами позволяют использовать беспилотники воздушного базирования Air Launched Effects (ALE). В семейство аппаратов войдут барражирующие боеприпасы и дроны радиоэлектронной борьбы. Также модернизированный вертолет несет 16 ракет Hellfire.

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