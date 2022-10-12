В США анонсировали модернизированную версию вертолетов Apache

Американская компания Boeing анонсировала создание модернизированной версии ударного вертолета AH-64 Apache.

Американская компания Boeing анонсировала создание модернизированной версии ударного вертолета AH-64 Apache.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, улучшенный вариант машины сможет нести больше вооружения.

Производитель заявляет, что модернизированный AH-64 получит усовершенствованную трансмиссию, которая увеличит максимальную скорость и дальность полета вертолета. Построенный на основе AH-64E Apache Guardian V6 вертолет получит дополнительные точки подвески вооружения.

Новая пусковая установка M310 с контейнерами позволяют использовать беспилотники воздушного базирования Air Launched Effects (ALE). В семейство аппаратов войдут барражирующие боеприпасы и дроны радиоэлектронной борьбы. Также модернизированный вертолет несет 16 ракет Hellfire.