В США 9 января объявлен днем траура

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера.

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера.

Как передает Report , это следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления.

"Я приглашаю людей со всего мира, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам", — говорится в сообщении. Согласно распоряжению Байдена, национальные флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами будут приспущены сроком на 30 дней.

Ранее американский президент выразил соболезнования родственникам экс-политика, которого назвал "выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом".

Церемония прощания с Картером пройдет в Вашингтоне.

Напомним, что 39-й президент США Джимми Картер скончался 29 декабря на 101-м году жизни.

Политик в последние годы боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, "получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства".

Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах.