В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/9-летний мальчик из американского города Мемфис застрели свою сестру во время спора из-за видеоигры.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

Как стало известно, 13-летняя Джиноу Белл отказалась уступить игровой джойстик брату, после чего мальчик достал пистолет и выстрелил ей в затылок.

В момент трагедии мать детей находилась в соседней комнате с младшим ребенком.

Спасти девочку медики не смогли. Пуля задела мозг.

В настоящий момент полиция выясняет, как ребенок смог достать пистолет. Начата проверка в отношении родителей