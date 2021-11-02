В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19

В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19, при этом 80% поставили первую дозу вакцины. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19, при этом 80% поставили первую дозу вакцины. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.

По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.