В США 6 мигрантов погибли, 5 пострадали в аварии в штате Техас

Шесть мигрантов из Сальвадора погибли, пятеро получили тяжелые ранения, когда внедорожник, ранее ушедший от преследования полиции, врезался в водосточную канаву неподалеку от города Корпус-Кристи в штате Техас.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал KSAT12.

По информации местных властей, полиция города Робстаун преследовала внедорожник поздно вечером во вторник, 4 июня, но позже остановила погоню из-за дождя и мокрых дорог. Двое раненых, которых обнаружили идущими вдоль дороги рано утром в среду, 5 июня, рассказали об аварии.

Пограничный патруль США отреагировал на происшествие, потому что жертвы были незарегистрированными рабочими из Сальвадора.