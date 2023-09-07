В США 58% опрошенных не одобряют политику Байдена

Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране.

Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране.

Как передает Report, это следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS.

"Рейтинг одобрения его работы составляет всего лишь 39%, а 58% опрошенных заявляют, что его политика усугубила экономическую ситуацию в стране, что на восемь процентных пунктов больше, чем прошлой осенью", - приводит телеканал результаты опроса.

Как отмечает CNN, 70% респондентов считают, что "дела в стране идут плохо", 51% опрошенных заявили, что правительство должно прилагать больше усилий для решения проблем в США.

рекордно низкое число американцев (28%) заявили, что Байден вызывает у них доверие, и лишь 26% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в марте, верят, что у Байдена достаточно сил и "сообразительности", чтобы эффективно исполнять обязанности президента.

Кроме того, подавляющее большинство (67%) избирателей-демократов и тех, кто придерживается схожих с ними взглядов, считают, что, вероятнее всего, Байден снова станет кандидатом в президенты от Демократической партии. При этом такое же число респондентов из этой группы, что на 13 процентных пунктов больше, чем в марте, заявили, что партия должна выдвинуть кого-то другого вместо Байдена.