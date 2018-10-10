В США 500 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за урагана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Власти Флориды рекомендовали по меньшей мере 500 тыс. жителей покинуть свои дома в связи с ураганом "Майкл", сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Накануне расположенные на побережье Мексиканского залива компании приняли решение сократить добычу нефти и газа на 40% и 28% соответственно из-за надвигающегося урагана.

По данным Bloomberg, ураган "Майкл" в Мексиканском заливе, вероятно, станет самым мощным из достигавших побережья США за последние 14 лет. Потенциальный ущерб оценивается в 16 млрд долларов.

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Во Флориде объявили об эвакуации, покинуть свои дома должны 140 тысяч человек, эвакуировали также авиабазу ВВС США "Тиндалл", передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в местных магазинах заметно опустели полки — те, кто решил остаться и переждать ураган в своих домах, скупили все.

Ураган "Майкл" оценивают уже по четвертой категории из пяти возможных.

Максимальная скорость ветра в зоне стихии — 54 метра в секунду. Сейчас "Майкл" находится в Мексиканском заливе и движется в сторону Флориды.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в штате Флорида, а также в Джорджии и Алабаме режим чрезвычайной ситуации.