В США 44% сторонников демократов выступили против того, чтобы Байден шел на второй срок

В США 44% сторонников демократов выступили против того, чтобы Байден шел на второй срок

Почти половина американских избирателей, поддерживающих Демократическую партию, считают, что президенту США Джо Байдену было бы лучше не участвовать в выборах 2024 года.

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