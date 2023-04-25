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В США 44% сторонников демократов выступили против того, чтобы Байден шел на второй срок

В США 44% сторонников демократов выступили против того, чтобы Байден шел на второй срок Почти половина американских избирателей, поддерживающих Демократическую партию, считают, что президенту США Джо Байдену было бы лучше не участвовать в выборах 2024 года.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 19:35
В США 44% сторонников демократов выступили против того, чтобы Байден шел на второй срок

Почти половина американских избирателей, поддерживающих Демократическую партию, считают, что президенту США Джо Байдену было бы лучше не участвовать в выборах 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos.

Согласно его данным, 44% сторонников демократов выступают против того, чтобы Байден шел на второй срок.

Опрос также показал, что более 60% респондентов, которые зарегистрированы как избиратели, поддерживающие демократов, заявили, что 80-летний Байден "слишком стар" для того, чтобы занимать государственный пост.

Исследование также проводилось среди сторонников республиканцев, которых просили выразить мнение относительно участия экс-президента США Дональда Трампа в выборах 2024 года. 34% из них заявили, что Трампу не стоит участвовать в президентской гонке.

Опрос проводился 22-24 апреля. Он был завершен до того, как Байден во вторник официально объявил о решении переизбираться на новый срок. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

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