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    В США 27 человек пострадали при пожаре в доме престарелых - ВИДЕО

    Здание полностью сгорело в течение нескольких часов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 27 человек пострадали, несколько пропали без вести в результате мощного пожара, который произошел в доме престарелых в Филадельфии, США.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 ноября. Здание полностью сгорело в течение нескольких часов.

    Спасатели эвакуировали из здания около 160 человек.

    В настоящее время власти Филадельфии расследуют причины и обстоятельства инцидента.

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