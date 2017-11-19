В США 27 человек пострадали при пожаре в доме престарелых - ВИДЕО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 27 человек пострадали, несколько пропали без вести в результате мощного пожара, который произошел в доме престарелых в Филадельфии, США.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 ноября. Здание полностью сгорело в течение нескольких часов.

Спасатели эвакуировали из здания около 160 человек.

В настоящее время власти Филадельфии расследуют причины и обстоятельства инцидента.