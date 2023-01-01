В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских

В США 19-летний юноша напал на полицейских, держа в руках мачете.

В США 19-летний юноша напал на полицейских, держа в руках мачете.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об инциденте сообщается в Twitter-аккаунте полиции Нью-Йорка.

Как уточнили правоохранители, нападение произошло недалеко от площади Таймс-сквер. Неизвестный без причины подошел к одному из полицейских и попытался нанести ему удар мачете по голове.

"Затем мужчина ударил еще двух полицейских мачете по голове", - сообщила в ходе брифинга комиссар полиции Кичант Сьюэлл.

Представитель полиции указала, что один из полицейских выстрелил и ранил нападавшего в плечо, злоумышленника задержали. Пострадавших при нападении полицейских доставили в больницу.