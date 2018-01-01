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    В США 16-летний подросток в канун Нового года убил членов своей семьи - ВИДЕО

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также друга семьи.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC.

    Отмечается, что в канун Нового года 16-летний молодой человек убил своих отца, мать, сестру и друга семьи из полуавтоматической винтовки.

    По словам местного прокурора, брат и дедушка подозреваемого, чьё имя не раскрывается, в момент произошедшего не находились дома.

    Сообщается, что подростку в течение 48 часов будут предъявлены обвинения в убийстве по четырём пунктам, а также в использовании оружия в противозаконных целях.

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