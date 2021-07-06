В США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные

Не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в минувшие длинные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля).

Не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в минувшие длинные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные исследовательской группы Gun Violence Archive, отслеживающей случаи насилия в стране.

Группа констатировала рост в большинстве американских городов в последние полтора года насильственных преступлений, особенно с применением огнестрельного оружия. В Нью-Йорке 2-4 июля был зафиксирован 21 инцидент, жертвами которого стали 26 человек. Это меньше данных за тот же период прошлого года, когда в ходе 25 инцидентов со стрельбой огнестрельные ранения получили 30 человек. В целом, констатирует CNN, в Нью-Йорке наблюдается рост насилия с применением огнестрельного оружия "до уровней, не регистрировавшихся там многие годы". В текущем году этот показатель увеличился в городе на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года - 885 жертв 767 инцидентов.

В Чикаго (штат Иллинойс), по словам главного комиссара городского управления полиции Дэвида Брауна, минувшие выходные выдались "самыми сложными в году" - 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Погибли в том числе две девочки пяти и шести лет.