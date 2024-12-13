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В США граждан КНДР обвинили в краже личности и отмывании денег

В США граждан КНДР обвинили в краже личности и отмывании денег Суд в США предъявил обвинения 14 гражданам КНДР в отмывании денег и нарушении санкций.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 15:35
В США граждан КНДР обвинили в краже личности и отмывании денег

Суд в США предъявил обвинения 14 гражданам КНДР в краже личности, отмывании денег и нарушении санкций.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе американского Минюста.

По данным ведомства, граждане КНДР скрывали свою реальную личность и удаленно устраивались в американские компании и НКО в качестве IT-специалистов.

Подозреваемые при найме на работу использовали украденные личности или платили гражданам США, чтобы те проходили интервью и участвовали в удаленных рабочих встречах.

Затем злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации американских компаний и угрожали разместить ее в интернете, если работодатели не выплачивали требуемую сумму.

Согласно информации министерства, за шесть лет подозреваемые получили не менее 88 миллионов долларов, которые направлялись в Пхеньян.

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