В США 14 человек пострадали при обрушении входной арки на концерте группы Backstreet Boys

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек, ожидавших начало концерта американской поп-группы Backstreet Boys, пострадали в субботу вечером из-за падения временной входной арки, возведенной для мероприятия в городе Такервилль, штат Оклахома. Об этом сообщается в пресс-релизе казино WinStar World Casino and Resort, где должно было состояться выступление коллектива, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Приблизительно в 17:30 на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позднее были выписаны ", - говорится в пресс-релизе.

Выступление группы было отменено после инцидента. "Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!" - написал в Twitter один из участников коллектива Ник Картер.