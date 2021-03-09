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В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа

В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей
Другие страны
9 марта 2021 г. 09:25
В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа
Джо Байден

Власти Миссури и еще 11 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, истцы полагают, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

К иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей.

Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных издержек составляет 9,5 трлн долларов США.

Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, которое предусматривает радикальное снижение парниковых газов. В 2018 году бывший на тот момент хозяином Белого дома Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

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