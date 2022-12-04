В США 10-летнему мальчику грозит более 60 лет тюрьмы за убийство матери

В США предъявят обвинение 10-летнему мальчику, который застрелил свою 44-летнюю мать.

В США предъявят обвинение 10-летнему мальчику, который застрелил свою 44-летнюю мать.

Как передает Report со ссылкой на FoxNews , инцидент произошел в конце ноября 2022 года в штате Висконсин. Ребенок рассказал на допросе, что случайно убил свою родительницу. Однако позднее, пообщавшись с родственниками, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик был подвержен приступам гнева, его также замечали в жестоком обращении с домашними животными.

Дальнейшее расследование показало, что женщина была застрелена прицельным выстрелом в голову. Сразу после случившегося, сын разбудил свою сестру, которая и вызвала полицию.

Спустя некоторое время мальчик признался, что был обижен на мать за то, что она запретила ему купить шлем виртуальной реальности. На следующий день после смерти женщины он заказал его в интернет-магазине.

В итоге было принято решение, что несовершеннолетнему американцу будут предъявлено обвинение в убийстве как взрослому, - ему грозит более 60 лет тюрьмы.