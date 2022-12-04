В США 10-летнему мальчику грозит более 60 лет тюрьмы за убийство матери

В США предъявят обвинение 10-летнему мальчику, который застрелил свою 44-летнюю мать.
Как передает Report со ссылкой на
Дальнейшее расследование показало, что женщина была застрелена прицельным выстрелом в голову. Сразу после случившегося, сын разбудил свою сестру, которая и вызвала полицию.
Спустя некоторое время мальчик признался, что был обижен на мать за то, что она запретила ему купить шлем виртуальной реальности. На следующий день после смерти женщины он заказал его в интернет-магазине.
В итоге было принято решение, что несовершеннолетнему американцу будут предъявлено обвинение в убийстве как взрослому, - ему грозит более 60 лет тюрьмы.