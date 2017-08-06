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    В США 10 человек пострадали из-за попадания самолета в зону сильной турбулентности

    Информации об их состоянии не поступало

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Из-за турбулентности при посадке 10 пассажиров самолета American Airlines получили травмы.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя авиакомпании.

    Самолет, следовавший из Афин в Филадельфию попал в зону сильной турбулентности при посадке. В результате три пассажира и семь членов экипажа пострадали. 

    На данный момент они отправлены на медицинское обследование, информации об их состоянии не поступало.

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