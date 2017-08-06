В США 10 человек пострадали из-за попадания самолета в зону сильной турбулентности

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Из-за турбулентности при посадке 10 пассажиров самолета American Airlines получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя авиакомпании.

Самолет, следовавший из Афин в Филадельфию попал в зону сильной турбулентности при посадке. В результате три пассажира и семь членов экипажа пострадали.

На данный момент они отправлены на медицинское обследование, информации об их состоянии не поступало.