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    ​В Средиземном море затонуло судно с 200 мигрантами, погибли не менее 30 человек

    Десятки людей пропали без вести

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В Средиземном море у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами.

    Как передает Report со ссылкой AFP, на его борту находилось около 200 человек.

    "По меньшей мере 30 человек погибло, десятки людей пропали без вести. Идет операция по поиску выживших", - приводит агентство слова представителя властей в Триполи. По его словам, речь идет главным образом о мигрантах из стран Африки, которые намеревались через Средиземное море попасть к южным границам ЕС - в Италию или Грецию.

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