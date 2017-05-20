В Средиземном море за три дня спасли более четырех тысяч мигрантов

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Cвыше четырех тысяч мигрантов спасены за три дня в ходе серии операций в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщает итальянская береговая охрана.

В результате спасательных операций, проведенных в пятницу и в ночь на субботу, удалось спасти 2121 человека. Среди них оказался полуторамесячный малыш, которому была оказана срочная медицинская помощь. Кроме того, на борту одного из 17 плавсредств – надувных лодок и деревянных шлюпок, на которых мигранты рассчитывали добраться до Европы, было найдено одно тело без признаков жизни.

В четверг число спасенных в водах Средиземного моря достигло порядка 2,3 тысячи человек.

Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 54 тысяч беженцев, причем уже более 1,3 тысячи человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море с начала года. Большинство мигрантов (более 85%) направились в Италию.