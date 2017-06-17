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    В Средиземном море за сутки спасли 2,5 тыс. беженцев

    Большинство из них находились в лодках, состояние которых не позволяло им самостоятельно пересечь море

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Средиземном море за сутки, 16 июня, провели более 20 спасательных операций, спасено 2,5 тысячи человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщает итальянская пограничная служба.

    Большинство из них находились в лодках, состояние которых не позволяло им самостоятельно пересечь море. Только в течение дня было проведено 18 спасательных операций, их продолжили осуществлять и ночью.

    Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, что вечером ими была обнаружена резиновая лодка, заполненная испуганными людьми. Помимо итальянских пограничников и неправительственных организаций поиском людей занимаются Европейское агентство по охране внешних границ Frontex и итальянские военные моряки.

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