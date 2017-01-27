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    В Средиземном море в пятницу спасли около тысячи мигрантов

    На одной из лодок было обнаружено тело умершего беженца

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Около тысячи мигрантов, пытавшихся на надувных лодках добраться из Африки к берегам Европы, были спасены в пятницу в Средиземном море.

    Как передает Report, об этом сообщила вечером служба береговой охрана Италии.

    Всего за последние сутки под координацией римского оперативного центра при министерстве транспорта Италии были осуществлены девять поисково-спасательных операций, в которых приняли участие корабли и катера итальянской службы береговой охраны, а также суда ряда международных неправительственных организаций.

    На одной из лодок было обнаружено тело умершего беженца.

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