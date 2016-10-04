В Средиземном море спасли свыше шести тысяч мигрантов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Более шести тысяч мигрантов спасены в Средиземном море в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на береговую охрану Италии.

Ранее сообщалось о 5,6 тысячах спасенных из воды у берегов Ливии.

Береговая охрана Италии заявляет, что мигранты пытались достичь Европы на 40 лодках. На одной из лодок находились 725 человек. Всего за день удалось спасти 6055 мигрантов.

По сообщению береговой охраны, девять мигрантов погибли, беременную женщину и ребенка доставили на вертолете в больницу на острове Лампедуза.

Подавляющее большинство приплывающих по Средиземному морю в Италию мигрантов — нигерийцы, эритрейцы и граждане Бангладеш.