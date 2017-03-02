В Средиземном море спасли почти тысячу мигрантов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Почти тысяча нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу, спасены в четверг в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщила служба береговой охраны Италии.

"В ходе 6 отдельных операций, координируемых командованием береговой охраны в Риме, Министерством инфраструктуры и транспорта, сегодня были спасены около 970 мигрантов", — говорится в сообщении.

Нелегалов сняли с 4 надувных плотов, деревянной лодки и баржи. В операции участвовали судно итальянской береговой охраны, норвежский корабль от Агентства Европейского союза по контролю границ и два судна неправительственных организаций.

Кроме того, отметили в береговой охране, минувшей ночью у берегов Греции шедшая под мальтийском флагом баржа приняла на борт 85 мигрантов с судна, пересекавшего Средиземное море по старинке, под парусами.