В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Более двух тысяч нелегальных мигрантов были спасены в пятницу при попытке пересечь Средиземное море в результате ряда спасательных операций.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на итальянскую береговую охрану.

По информации, было осуществлено 19 спасательных операций.

В свою очередь организация "Врачи без границ" (MSF) в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщила, что на одной из лодок было найдено тело подростка. Представитель итальянской береговой охраны подтвердил информацию о гибели одного человека.

"В 2017 году море продолжает оставаться кладбищем", — цитирует агентство сообщение организации в Twitter.