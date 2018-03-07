В Средиземном море спасли более 160 мигрантов

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Более 20 человек числятся пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море, еще более 160 человек удалось спасти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо.

"Подтверждено, что 21 мигрант пропал в (Средиземном — ред.) море, в том числе четыре женщины и 17 мужчин, все выходцы из Западной Африки", — написал ди Джакомо в своем Twitter.

По его словам, во вторник в Средиземном море ливийской береговой охране удалось спасти еще более 130 человек с другого судна.

"Вместе с 30 выжившими в крушении Aquarius доставил в Поццалло еще 42 мигранта: они были на другой лодке, на борту которой находилось 130 человек и которой пришли на помощь торговое судно и ливийская береговая охрана", — отметил ди Джакомо.

По информации представителя МОМ, ливийская береговая охрана доставила еще 90 человек со второй лодки в Ливию.