 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Средиземном море спасены более 700 беженцев из Африки

    Их доставил на берег британский корабль Балварк

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Поток нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу не идет на спад.

    Как передает Report, в субботу, 30 мая в итальянский порт Таранто прибыли более 700 спасенных в Средиземном море беженцев.

    Их доставил на берег британский корабль "Балварк".

    Всего за минувшие сутки в Сицилийском проливе, отделяющем Италию от африканских берегов, была оказана помощь более чем 4200 мигрантам. Проведены 22 спасательные операции, которые координировала береговая охрана Италии. В одной из лодок обнаружены тела 17 погибших.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi