​В Средиземном море спасены более 700 беженцев из Африки

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Поток нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу не идет на спад.

Как передает Report, в субботу, 30 мая в итальянский порт Таранто прибыли более 700 спасенных в Средиземном море беженцев.

Их доставил на берег британский корабль "Балварк".

Всего за минувшие сутки в Сицилийском проливе, отделяющем Италию от африканских берегов, была оказана помощь более чем 4200 мигрантам. Проведены 22 спасательные операции, которые координировала береговая охрана Италии. В одной из лодок обнаружены тела 17 погибших.