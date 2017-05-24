 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Средиземном море при кораблекрушении погиб 31 мигрант

    Кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Число мигрантов, погибших cегодня в кораблекрушении в Средиземном море, достигло 31. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила береговая охрана Италии.

    Кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, координацию которой осуществляет римский оперативный центр береговой охраны. 

    Согласно информации, поступающей с места проведения поисково-спасательной операции, на потерпевшем кораблекрушение судне находились около 500 мигрантов, примерно 200 из которых оказались за бортом.

    Всего в настоящее время береговая охрана Италии проводит 15 операций по спасению 1,7 тысячи беженцев в Средиземном море. Уже спасены порядка 200 человек, поиски погибших продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi