В Средиземном море при кораблекрушении погиб 31 мигрант

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Число мигрантов, погибших cегодня в кораблекрушении в Средиземном море, достигло 31.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила береговая охрана Италии.

Кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, координацию которой осуществляет римский оперативный центр береговой охраны.

Согласно информации, поступающей с места проведения поисково-спасательной операции, на потерпевшем кораблекрушение судне находились около 500 мигрантов, примерно 200 из которых оказались за бортом.

Всего в настоящее время береговая охрана Италии проводит 15 операций по спасению 1,7 тысячи беженцев в Средиземном море. Уже спасены порядка 200 человек, поиски погибших продолжаются.