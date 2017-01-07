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    В спецтюрьме США в Гуантанамо остаются 55 человек

    Действующая администрация США по-прежнему считает, что спецобъект в Гуантанамо следует закрыть

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Пятьдесят пять человек остаются в американской спецтюрьме в Гуантанамо на Кубе.

    Как передает Report, пресс-секретарь президента США Джошуа Эрнест сообщил об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

    Он подтвердил, что в четверг четверо йеменцев были переведены из спецтюрьмы в Саудовскую Аравию.

    По словам Эрнеста, действующая администрация США по-прежнему считает, что спецобъект в Гуантанамо следует закрыть. Эрнест уточнил, что на момент прихода президента США Барака Обамы к власти в Гуантанамо содержались 242 человека.

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