В спецтюрьме США в Гуантанамо остаются 55 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Пятьдесят пять человек остаются в американской спецтюрьме в Гуантанамо на Кубе.

Как передает Report, пресс-секретарь президента США Джошуа Эрнест сообщил об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

Он подтвердил, что в четверг четверо йеменцев были переведены из спецтюрьмы в Саудовскую Аравию.

По словам Эрнеста, действующая администрация США по-прежнему считает, что спецобъект в Гуантанамо следует закрыть. Эрнест уточнил, что на момент прихода президента США Барака Обамы к власти в Гуантанамо содержались 242 человека.