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В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек

В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне.
Другие страны
30 января 2025 г. 10:19
В спасательной операции на месте авиакатастрофы в США участвуют 300 человек

Почти 300 человек задействованы в спасательной операции на месте падения самолета в реку в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции в аэропорту имени Рейгана заявил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали.

"В спасательной операции задействовано около 300 человек", - сказал он.

Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

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