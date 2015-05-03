​В спасательных операциях в Непале задействовано более 120 тыс. человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Более 120 тыс. человек принимают участие в спасательных операциях в Непале после землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям.

"Среди них - более 65 тыс. военных и 41 тыс. полицейских", - написал представитель непальской полиции на своей официальной странице в Twitter.

По информации центра, в операциях также участвуют 4 тыс. иностранных спасателей.