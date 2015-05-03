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    ​В спасательных операциях в Непале задействовано более 120 тыс. человек

    В операциях также участвуют 4 тыс. иностранных спасателей

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Более 120 тыс. человек принимают участие в спасательных операциях в Непале после землетрясения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям.

    "Среди них - более 65 тыс. военных и 41 тыс. полицейских", - написал представитель непальской полиции на своей официальной странице в Twitter.

    По информации центра, в операциях также участвуют 4 тыс. иностранных спасателей.

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