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В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист

В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Бо Хайнса исполнительным директором Совета по криптовалюте в своей новой администрации.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 10:51
В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Бо Хайнса исполнительным директором Совета по криптовалюте в своей новой администрации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Бо Хайнс будет исполнительным директором Совета по цифровым валютам ("Криптосовет"), новой консультативной группы, состоящей из светил криптоиндустрии и возглавляемой нашим криптоцарем Дэвидом Саксом", - отметил он.

Такая консультативная группа создается впервые. Хайнс будет работать над такими задачами, как стимулирование инноваций и роста в сфере цифровых активов, а Сакс - развитием искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты.

Непосредственно взаимодействовать с Саксом и "Криптосоветом" будут Майкл Крациос - будущий глава управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) и помощник президента по науке и технологиям, а также Линн Паркер - новый исполнительный директор президентского совета по науке и технологиям (PCAST) и советник директора управления научно-технической политики.

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. В июле, еще до переизбрания, он объявил о планах сделать США "биткоин-сверхдержавой".

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