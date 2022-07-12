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В Совбезе ООН предупредили о риске возобновления боевых действий в Йемене

В Совбезе ООН предупредили о риске возобновления боевых действий в Йемене Политическая обстановка в Йемене находится на этапе стагнации, один неверный шаг может аннулировать весь достигнутый прогресс и снова ввергнуть страну в хаос войны.
Другие страны
12 июля 2022 г. 08:39
В Совбезе ООН предупредили о риске возобновления боевых действий в Йемене

Политическая обстановка в Йемене находится на этапе стагнации, один неверный шаг может аннулировать весь достигнутый прогресс и снова ввергнуть страну в хаос войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Политическая обстановка в этой стране вошла в период стагнации. Темпы йеменского урегулирования, которые мы могли наблюдать в течение последнего времени, замедляются, - сказал Полянский. - С момента июньского продления перемирия между Президентским руководящим советом и движением "Ансар Аллах" прошел уже месяц, но значительных подвижек с тех пор не было. Предыдущий опыт наглядно продемонстрировал, что стороны в принципе способны прийти к соглашению. Надеемся на преодоление разногласий и укрепление их (сторон) доверия друг к другу".

По оценке дипломата, вселяет оптимизм тот факт, что межйеменский диалог продолжается и стороны воздерживаются от ведения боевых действий. "Сползания к новой конфронтации пока не произошло. Однако баланс крайне хрупок - одно неверное движение может аннулировать весь достигнутый прогресс и откатить страну назад, к хаосу войны, - предупредил он. - Приветствуем продолжающуюся работу военно-координационного комитета по соблюдению условий перемирия в Аммане с участием представителей всех сторон конфликта".

Полянский напомнил, что Россия продолжает оказывать максимально возможное содействие посредничеству ООН в Йемене, в том числе через контакты со всеми политическими силами страны и заинтересованными сторонами.

"Предметом особой тревоги остается крайне тяжелое социально-экономическое положение в Йемене. Деградирующую ситуацию в стране характеризуют как крупнейшую гуманитарную катастрофу, - сказал дипломат. - Вновь подчеркиваем острую необходимость снятия всех ограничений на доставку в Йемен товаров первой необходимости. Продовольствие, медикаменты и иные нужные йеменцам вещи должны быть им доступны на недискриминационной основе".

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Версия на азербайджанском языке Yəməndə hərbi əməliyyatların bərpası barədə xəbərdarlıq edilib

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