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В Совбезе ООН осудили решение Израиля запретить на территории страны работу БАПОР

В Совбезе ООН осудили решение Израиля запретить на территории страны работу БАПОР В Совете Безопасности ООН осудили закон Израиля о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории еврейского государства.
Другие страны
30 октября 2024 г. 01:20
В Совбезе ООН осудили решение Израиля запретить на территории страны работу БАПОР

В Совете Безопасности ООН осудили закон Израиля о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории еврейского государства.

Как сообщает американское бюро Report, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, председательствовавший на специальной сессии СБ, заявил о невыполнении решений Совбеза.

"Мы должны найти выход из сложившейся ситуации в связи с конфликтом в Газе. Необходимо увеличить гуманитарную помощь населению, положить конец разрушениям и насилию. Мы осуждаем решение израильского парламента о запрете деятельности БАПОР и отвергаем односторонние действия против учреждений ООН и их полномочий", - сказал швейцарский министр.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также выразила обеспокоенность принятием этого закона.

"Сколько людей в этой комнате наблюдали, как умирает от голода ребенок? Я видела. США не принимают того, что Израиль морит голодом палестинцев в Джабалии или где-либо еще, действия Израиля на местах должны соответствовать его заявлениям", - отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что сотни сотрудников БАПОР не имеют никаких связей с ХАМАС, и "важно позволить им выполнять свои обязанности".

Напомним, что 28 октября Кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности БАПОР на израильской территории.

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