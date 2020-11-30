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В Совбезе Ирана знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика

В Совбезе Ирана знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что разведка получала информацию, что Фахризаде является целью для покушения
Другие страны
30 ноября 2020 г. 13:30
В Совбезе Ирана знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика

Иранские власти обладали данными о возможном покушении на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

"В течение 20 лет его пытались убить. Но до этого момента им это не удавалось", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Шамхани добавил, что "силы безопасности Ирана прогнозировали возможность такого действия".

По его словам, "разведка получала информацию, что Фахризаде является целью для покушения, которое может произойти именно в том месте, где это случилось".

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

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