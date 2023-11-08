В составе бригады Бундесвера в Литве будет 4 тыс. военных

Бригада Бундесвера, которую намечено перебросить в Литву, будет насчитывать около 4 тыс. военнослужащих.

Бригада Бундесвера, которую намечено перебросить в Литву, будет насчитывать около 4 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"В составе бригады Бундесвера, которая получит наименование Panzerbrigade 42, будет около 4 тыс. человек. Большую часть подразделений планируется перебросить в Литву в 2026 году", - сказал он.

По его словам, вместе с размещенным в Литве сводным батальоном НАТО передового базирования, командование которым взяла на себя Германия, число находящихся в балтийской республике военных Бундесвера превысит 5 тыс.

Согласно плану, штаб бригады для подготовки ее дислокации будет размещен в Литве в 2024 году. Созданная Вильнюсом и Берлином рабочая группа в декабре текущего года наметила подписание совместного детального плана по дислокации бригады.