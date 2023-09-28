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В состав Совета управляющих МАГАТЭ вошли 11 новых членов

В состав Совета управляющих МАГАТЭ вошли 11 новых членов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об избрании 11 новых членов в состав Совета управляющих организации на период 2023-2024 годов.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 19:03
В состав Совета управляющих МАГАТЭ вошли 11 новых членов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об избрании 11 новых членов в состав Совета управляющих организации на период 2023-2024 годов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Теперь в работе одного из руководящих органов агентства примут участие Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Южная Корея, Нидерланды, Парагвай, Испания и Украина.

Совет рассматривает финансовые ведомости, программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по ним рекомендации Генеральной конференции. Он рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности МАГАТЭ. Он также назначает генерального директора МАГАТЭ, который утверждается Генеральной конференцией.

Ближайшее заседание совета пройдет в октябре. В его работе постоянно принимают участие 35 государств. Россия также ранее была избрана в состав совета на период 2023-2024 годов.

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